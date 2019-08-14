حرك الإدعاء العام الاتحادي دعوى قضائية ضد 3 عراقيين؛ بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في ألمانيا، وأعلن الإدعاء العام الاتحادي، اليوم، في مقره بمدينة "كارلسروه" جنوب غربي ألمانيا، أن الثلاثة سيمثلون أمام المحكمة العليا بهامبورج، وبحسب تقارير إعلامية فقد ألقي القبض على الثلاثة في نهاية يناير الماضي في ولاية شليزفيج - هولشتاين، ومازالوا حتى الآن رهن الحبس الاحتياطي.

وذكر الإدعاء، أن اثنين من المشتبه بهم قد خططا لشن هجوم في ألمانيا نهاية نوفمبر 2018، فيما وجهت التهمة للثالث بتيسيره عملية الإمداد بسلاح ناري، إلا أن السلاح الذي عرضه عليهما كان باهظ الثمن، وبعد ذلك خططا لاستخدام عشرة كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار وسيارة في تنفيذ الهجوم، ووفقاً لبيانات الادعاء العام، فقد تلقى المشتبه بهما تدريبات نظرية في مدرسة لتعلم قيادة السيارات للإعداد للهجوم.