أطلقت الفنانة شيرين عبدالوهاب أغنيتها الخليجية الجديدة "الحب خدعة" عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد.