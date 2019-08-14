نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم، حملات إزالة مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي والري وبتأمين بقوة من الشرطة.

وأسفرت عن إزالة 51 حالة تعدِ مخالفة بعلى مساحة 1014 مترا مربعا تابعة لهيئة الري بنطاق الوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى على ترعة زويل، و11 حالة مخالفة بمساحة 605 أمتار تابعة لهيئة الصرف والري بنطاق حوش عيسى، و5 حالات بمساحة 487 مترًا مربعًا بمركز الرحمانية، وإيقاف أعمال بناء مخالف علي أرض زراعية على مساحة 100 متر مربع بقرية سنهور بمركز دمنهور، وإزالة 25 حالة تعدِ وبناء مخالف علي أملاك الدولة بمساحة 976 مترًا مربعًا بقرى كفر مساعد وصفط الحرية بمركز إيتاي البارود.

كما جرى إزالة 20 حالة تعدِ على الأرض أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والطرق بمساحة 919 مترًا مربعًا بناحية لقانة ومحلة فرنوى بشبراخيت، وتنفيذ 3 قرارات تعدى علي المصرف بمساحة 1759 مترًا مربعًا وإعادة فتح المصرف مرة أخرى بمركز بدر، وتنفيذ 12 حالة إزالة تعديات بقرية الساحل بمركز رشيد، و3 قرارات إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية بمساحة إجمالية 8575 مترًا مربعًا بمركز أبو المطامير، وإزالة 5 حالات علي أملاك الدولة وهندسة صرف جنوب البحيرة بنطاق قرية المؤسسة بالدلنجات بمساحة 2670م2 عبارة عن مساحات زراعية، فضلًا عن إزالة 10حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 395م2 عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

كما أزالت الحملات، 13 حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الصرف بنطاق مركز كفر الدوار بمساحة إجمالية 371 مترا مربعا، و12 حالة على أملاك الصرف بقرية سيدي غازي بمساحة 171 مترا مربعا، وحالة تعدي على الزراعة بمساحة 200 متر بنطاق قرية بولين، و13حالة تعدي بنطاق قرية بطورس وبلقطر بمركز أبو حمص، عبارة عن مباني أسوار بالطوب الأبيض وتشوينات وذلك علي مساحة 1080 مترا مربعا تعديات علي الآثار والطرق والزراعة، و12حالة تعدى بمساحة 735م٢ بمركز المحمودية، و12 قرار حالة تعدي علي حرم الري ترعة التحدي بالنجاح بمركز بدر بإجمالي مساحة 11154 مترا مربعا.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة التصدي لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، تأكيداً لهيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.