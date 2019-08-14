أعلنت حكومة الدنمارك، اليوم، دراستها إمكانية تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها مع السويد في أعقاب الهجوم بالقنابل الذي نفذه مواطنان سويديان مؤخرًا، خارج هيئة الضرائب الدانماركية في كوبنهاجن.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن رئيسة وزراء الدنمارك الجديدة ، ميته فريديكسن، أوضحت في تصريحات صحفية، أن حكومتها تبحث إمكانية حماية الحدود مع السويد بشكل أفضل وأكثر فعالية.

كانت الشرطة الدنماركية، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، اعتقال مواطن سويدي "22 عاما"، وأصدرت أمر اعتقال دولي بحق شاب آخر "23 عاما"، للاشتباه في وقوفهما وراء حادث الاعتداء على مكتب هيئة الضرائب الدانماركية في الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن جرح شخص.