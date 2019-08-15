تظاهر طلاب من جامعة هندوراس الوطنية المستقلة، في عاصمة هندوراس "تيجوسيجالبا"، للمطالبة باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بسبب صلاته المزعومة بالاتجار بالمخدرات.

واشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب وأعضاء من حرس الشرف الرئاسي ووكلاء الشرطة العسكرية، في محيط القصر الرئاسي في العاصمة "تيجوسيجالبا"، وفقا لما أظهرته صورا نشرتها وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وكان هرنانديز رفض تلك المزاعم وقال إنه "ضحية حملة تشويه من جانب عصابات المخدرات التي استهدفها"، كما اتهم خصوما سياسيين بالتآمر مع رجال العصابات لتشويه صورته.

وكان آلاف المحتجين نزلوا إلى شوارع "تيجوسيجالبا، الثلاثاء الماضي، لمطالبة هرنانديز بالتنحي بعد أيام من اضطراره لنفي الحصول على أموال من عصابات المخدرات لدعم حملته الانتخابية في العام 2013.

وقال مسؤولون، إن المحتجين أشعلوا النار في مكاتب 3 شركات على الأقل في المدينة بعدما تحولت المظاهرات إلى العنف، واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين أثناء محاولتها تفريق الحشد بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وفقا لما ذكرته قناة "يورو نيوز" الإخبارية.

وهاجم المحتجون الشرطة بالعصي والحجارة قرب الكونجرس بعدما أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وقال مسؤول في الصليب الأحمر، إن خمسة أشخاص عولجوا من إصابات بجروح.

وكانت وثيقة قضائية نشرت في وقت سابق، قال فيها ممثلو إدعاء أمريكيون، إن "حملة هرنانديز بانتخابات الرئاسة في 2013 حصلت على تمويل من مهربي مخدرات".

وقالت الوثيقة التي قُدمت إلى محكمة نيويورك الجزئية، إن حملة هرنانديز حصلت على 1.5 مليون دولار من "إيرادات المخدرات" استخدمت لرشوة مسؤولين محليين في مقابل الحماية وإتمام أشغال عامة.

جدير بالذكر، أن هرنانديز حليف للولايات المتحدة، ويواجه ضغوطا متزايدة منذ القبض على شقيقه الأصغر توني في ميامي في نوفمبر الماضي، فيما يتصل بتهم بتهريب المخدرات.