أعلنت شرطة مدينة فيلادلفيا الأميركية، عن أزمة رهائن في عملية إطلاق النار التي تشهدها المدينة، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز العربية في نبأ عاجل.

واحتشدت قوات الشرطة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في منطقة شهدت إطلاقا للنار، وفقا لما أعلنته الشرطة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأعلنت الشرطة وقوع عدد من الإصابات بين ضباط شرطة فيلادلفيا، مضيفة في تغريدتها وقوع إطلاق للنار على عناصر للشرطة، وأن هنالك وجودا "ضخما" للشرطة في المنطقة، مطالبة العامة تجنب الاقتراب منها.

وطلب متحدث في الشؤون العامة للشرطة، روحيات وسائل الإعلام، "بالانسحاب" من المنطقة، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.