سلطات جبل طارق: قد يسمح للناقلة الإيرانية جريس 1 بالمغادرة اليوم

أعلنت سلطات جبل طارق، أنه قد يسمح للناقلة الإيرانية جريس 1 بالمغادرة اليوم بعد قرار المحكمة، حسبما أفادت قناة "العربية" قبل قليل.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي قال أمس الأربعاء، إن عملية الإفراج عن ناقلة النفط الإيراني "جريس1" المحتجزة في جبل طارق تسير بإيجابية.

يأتي ذلك بعد أن نفت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا، المعلومات الإيرانية التي تحدثت أول أمس الثلاثاء عن إفراج قريب عن ناقلة النفط الإيراني التي احتجزتها مطلع يوليو الماضي.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، أعلنت أول أمس نقلا عن مصادر في سلطات جبل طارق، على حد قولها أنه سيتم الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، وأكدت المصادر على سعيها لتخفيف التصعيد الناجم عن احتجاز "ناقلة النفط"، والتي وصفته بالقانوني.

وتوقعت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1"، التي تحتجزها بريطانيا، في القريب العاجل، ورجح نائب مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية جليل إسلامي، أن تكمل ناقلة النفط مهمتها في المياه الدولية قريبا، مشيرا إلى أن بريطانيا أبدت رغبتها بحل مشكلة ناقلة النفط الإيرانية، وجرى تبادل الوثائق المطلوبة ذلك.

واحتجزت سلطات جبل طارق، مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا، ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة "جريس1"، قامت بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة في سوريا.