هبطت طائرة ركاب روسية اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو، الخميس، بعد وقت قصير من إقلاعها بعدما دخلت طيور في محركي الطائرة، ما أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل، وفقا لمسؤولين روس، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"

وذكرت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) أن طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا، اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبب في تعطيل محركيها، وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.

وأضافت الوكالة أنه جرى إنزال الركاب، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة. وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن 234 كانوا على متن الطائرة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرجي سكوراتوف المدير العام لشركة أورال قوله: "كان هناك هبوط اضطراري في جوكوفسكي، دخلت الطيور في كلا المحركين وتوقف المحركان واضطر الطاقم للهبوط"

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو يظهر إجلاء ركاب طائرة "ايرباص" تابعة لشركة روسية إثر هبوطها اضطراريا في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد تعطل محركيها بسبب الصطدام بالطيور.

وأصيب 23 شخصا بينهم 9 أطفال إصابات طفيفة ومتوسطة جراء الحادث، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".