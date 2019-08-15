أعلنت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسب تتراوح بين 4.5 و6% اعتباراً من الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة صباح اليوم الخميس، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه وبحسب البيان، تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.

وقال مرسي أبو عامر المتحدث الأعلامي للشركة الشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لـ"الوطن" إن الزيادة تأتي في إطار الشريحة السعرية للسجائر المحلية، مؤكدا عدم احتياج زيادة الأسعار إلى قانون جديد طالما لم تتخطى الشريحة السعرية المحددة قانونا من وزارة المالية.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.