حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء علي صلاح، رئيس مركز ومدينة الرياض التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجها بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أي تعدي في المهد، كما جرى إزالة حالتين تعدي على الأرض الزراعية بنطاق الجمعية الزراعية بقرية الرغامة، بحضور هاني جميل، نائب رئيس المدينة، ونهاد فتوح، رئيس قرية الرغامة، وقوة من مركز شرطة الرياض.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تنفيذ الإزالات على أكمل وجه حتى مستوى سطح الأرض وتسليم المواقع لجهة الولاية خالية من أي تعدي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء، مضيفا أنه تم إزالة نحو 20 حالة خلال الأيام القليلة الماضية، بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.