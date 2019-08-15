عثر شاب من مطروح يدعى سلطان محمد عطيه على مبلغ 14 ألف جنيه بجوار مطعم أبو هارون بمنطقة سيدي حنيش بالكيلو 45 شرق مدينة مرسى مطروح، وسلم المبلغ إلى المحل وبعد ساعة وصل صاحب المال، فاقد الأمل وخلال سؤاله علم بوجود المبلغ، بالمحل وكاد أن يغشى عليه من الفرحة.

وقال ،اليوم، الحاج سلطان القناشي عم الشاب الذى عثر على المال، أصر صاحب المال أن يقابل ابن أخي الذى يبلغ من العمر ما يقرب 16 عام، وبالفعل التقى به، وعرض عليه مكافأة إلا أنه كانت ردت فعله أن رفض حصوله على أي مكافاة، وقرر أن يستلم صاحب المال المبلغ كاملا مثلما عثر عليه وأن يأخذه ويغادر لأنه ماله وضاع منه، مستكملا لـ "الوطن"، نحن في مطروح أصحاب أمانه نردها لصاحبها حتى وإن غاب أو سقطت منه سواء كان من مطروح أو من خارج مطروح مصري أو أجنبي.

وأكد عبدالقادر عبدالسميع سنوسي، خال الشاب أن كل يوم يثبت فيها شباب مطروح بتفردهم عن باقي الشباب بالأمانة والأخلاق العالية، التي غرسها فيهم أجداد يعرفون الحق، وأن هذه ليست الواقعة الأولى التي يعثر فيها شباب من محافظة مطروح على مبلغ مالي ويحتفظ بالمبلغ ويحافظ عليه، إلى أن يأتي صاحبه يسأل عليه ويعطيه إياه فالأمانة هي من سمات مطروح وأهلها، ومن عاداتنا وتقاليدنا الحفاظ على قيمنا التي تربينا عليها وغرسها في أبنائنا وتربية النشأ الجديد عليها، لنحافظ على سمعتنا المعروفة عن أجدادنا على مر التاريخ ليست الشجاعة والكرم والجود ولكن الصدق والأمانة قبل أي شيء.