لقيت طفلة مصرعها بمحافظة الدقهلية، اليوم صعقا بالكهرباء، بعد نزعها "فيشة الغسالة" بمنزلها في مدينة ميت غمر.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ميت غمر، بوصول طفلة إلى مستشفى ميت غمر المركزي جثة هامدة بعد تعرضها لصعق كهربائي.

انتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "رحمة. ع. ج"، 10 أعوام، وبسؤال والدها أكد أن ابنته أثناء نزعها لـ"فيشة الغسالة"، صعقتها الكهرباء مما أدى إلى فقدانها الوعي، وتم نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.