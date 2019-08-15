نشب قتال عنيف، اليوم، بين الجيش البورميّ ومتمردين شنّوا هجمات غير مسبوقة على أكايدميتين عسكريتين ومركز للشرطة أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في اعتداء انتقامي على الأرجح؛ لمصادرة كميات كبيرة من المخدرات.

واستهدف هجوم، اليوم، بلدة بيين أو لوين السياحية قرب مدينة ماندالاي، والتي تضم أيضا ثكنات مكتظة بالجنود الذين يتلقون تدريبات عسكرية، وأظهرت صور في الإعلام المحليّ سيارات مثقوبة بفعل الرصاص ومباني مدمرة يتناثر الركام حولها.

وأعلن جيش تحرير تايونج الوطني، شنّ هجمات ردًا على اعتداءات ارتكبها الجيش، وقال المتحدث باسم الجيش ماي ايك كياو لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إنّ "القتال وقع في خمسة أماكن هذا الصباح"، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات بين الطرفين.

واستهدفت إحدى الهجمات الأكاديمية الدفاعية لخدمات التكنولوجيا، حيث يتلقى المهندسون العسكريون تدريباتهم، فيما استهدف آخر مركزا للشرطة قرب جسر جوكتيك الشهير وهو طريق سكة حديد يجتذب السياح.

وقال المتحدث باسم جيش تحرير تايونج الوطني، إنّ فصيله شنّ الهجمات المتصاعدة بالتنسيق مع جيش التحالف الديموقراطي الوطني البورميّ وجيش أراكان. ويخوض جيش أراكان قتالا ضد الجيش في ولاية غرب راخين.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم الجيش العميد زاو مين تون الهجمات الخمس، مشيرا إلى مقتل مدنيّ حتى الآن في تبادل إطلاق النار وإصابة عسكريين اثنين، و"نعتقد أنهم شنّوا الهجمات بسبب مصادرة الجيش أطناناً من المخدرات قبل أسابيع".