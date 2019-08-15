سيطرت القوات السورية، اليوم، على سلسلة قرى تحت سيطرة الفصائل "الجهادية" في شمال غربي سوريا، فيما تواصل تقدمها باتجاه مدينة خان شيخون الاستراتيجية، كبرى بلدات محافظة إدلب، وكثّفت القوات السورية بدعم جوي روسي منذ نحو أسبوع عملياتها القتالية في ريف إدلب الجنوبي، الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

وباتت القوات السورية على بعد 3 كيلومترات من مدينة خان شيخون من الجهة الشمالية الغربية، بعد سيطرتها على خمس قرى صغيرة، وتقع المدينة على طريق سريع رئيسي يرغب النظام في السيطرة عليه، ويربط هذا الطريق السريع المار عبر إدلب العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية ومدينة حلب في شمال البلاد والتي استعادتها دمشق من "المتمردين" في ديسمبر 2016.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، يقع مقره في العاصمة البريطانية "لندن" رامي عبدالرحمن، لوكالة "فرانس برس"، أن هدف التقدم هو محاصرة خان شيخون والوصول إلى الطريق السريع، وعمليا أصبحت المدينة بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب، بحسب عبد الرحمن.

وأشار المرصد إلى أنّ القتال في جنوب إدلب الخميس أسفر عن مقتل خمسة مقاتلين في صفوف القوات الحكومية و11 جهاديا ومتمردا، موضحا أنّ الضربات الجوية للقوات السورية قتلت شخصا في جنوب إدلب.

وأسفر التصعيد السوري والروسي في المنطقة منذ نهاية أبريل عن مقتل 820 مدنياً، وذكر "المرصد السوري"، أن أكثر من 1280 جهاديا و1140 جنديا تابعا للحكومة السورية قتلوا في نفس الفترة.