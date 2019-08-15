تجري الممثلة الإنجليزية صوفي كوكسون، مفاوضات لأداء دور البطولة في فيلم "Infinite"، للمخرج أنطوان فوكوا، أمام مارك ولبيرج، وذلك وفقا لخبر نشره موقع مجلة "فارايتي"، وذلك بعد ما تعاقد "ولبيرج" الدور الذي كان من المقرر أن يؤديه كريس إيفانز، الذي ترك المشروع بسبب تضارب المواعيد.

الفيلم مأخوذ عن رواية بعنوان "The Reincarnationist Papers" للكاتب د. اريك مايكرانز، يقوم إيان شور بكتابة السيناريو الخاص بالفيلم، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أكتوبر المقبل، على أن يتم طرحه في دور العرض السينمائي في أغسطس 2020، على أن يبدأ إنتاج الفيلم هذا الخريف.