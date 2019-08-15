آلاف من اليمنيين يتظاهرون دعما للإنفصاليين الجنوبيين في عدن

وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة، اليوم الخميس، إلى مدينة عدن في جنوب اليمن لبحث مسألة انسحاب قوات الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في المدينة الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن اللجنة وصلت إلى عدن "لبحث مسألة انسحاب قوات الحزام الامني من المعسكرات والمقرات الحكومية التي سيطرت عليها"، بينما أكد مصدر في المجلس الانتقالي الجنوبي وصول اللجنة.

وكان آلاف من اليمنيين في عدن خرجوا في مظاهرة دعما للانفصاليين الجنوبيين الذين سيطروا الأسبوع الماضي على المدينة، إثر معارك مع قوات موالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتجمع المحتشدون الذين قدم بعضهم من محافظات مختلفة في جنوب اليمن في منطقة خور مكسر، ورفعوا أعلام دولة اليمن الجنوبي السابقة ولافتات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وردد المشاركون هتافات من بينها "ثورة ثورة يا جنوب"، ورفعوا لافتات كتب عليها "حب الجنوب يجمعنا .. والانتقالي قائدنا".