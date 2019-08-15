طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها وتعطل محركيها الاثنين بسبب اصطدامها بسرب من الطيور

وصف الكرملين الروسي اليوم، الطيارين الذين نفذوا عملية هبوط ناجحة لطائرة "إيرباص 321" قرب موسكو وأنقذوا عشرات الأرواح بـ"الأبطال".

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح صحفي، إنّ ركاب الطائرة وأفراد الطاقم نجوا، متمنيا الشفاء العاجل للذين أصيبوا، ومهنئا الأبطال الذين أنقذوا الأرواح وهبطوا بالطائرة".

وكانت طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها وتعطل محركيها الاثنين بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت الوكالة الروسية الفيدرالية للنقل الجوي في وقت سابق اليوم، أنّ طائرة من طراز "إيرباص 321" تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا، اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبب في تعطيل محركيها وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي بجنوب شرق موسكو، فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إصابة 10 أشخاص خلال عملية الهبوط الاضطرارية للطائرة في ضواحي موسكو.