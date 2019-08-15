أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ترى أن كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية.

وقالت، في تصريح صحفي اليوم: "نعتبر أن كل الظروف في الوقت الراهن مهيئة لنجاح عقد اللجنة الدستورية السورية"، مضيفة: "هذا سيتيح لنا بدء مفاوضات مباشرة بين السوريين حول معايير النظام المستقبلي لبلادهم، كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

كان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق أن خطوة واحدة بقيت لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وكان بيسكوف قد قال في تصريح صحفي الثلاثاء الماضي: "بالرغم من أن العمل على وشك الانتهاء من هذا الموضوع، إلا أننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على إنشاء اللجنة الدستورية السورية ".

كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعرب مؤخرا عن أمل بلاده بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر المقبل في جنيف، فيما أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في مطلع الشهر الجاري، أن بلاده تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بحلول الشهر المقبل.

ميدانيا، أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، اليوم، إلى مقتل 16 شخصا خلال المعارك الدائرة بين القوات السورية وفصائل المعارضة المسلحة جنوب محافظة إدلب.