تمكنت قوات الحماية المدنية في قنا، اليوم، من إنقاذ 4 أسر، وإخلائهم بسلام بعد أن حاصرتهم نيران حريق اندلع في عقار مكون من 4 طوابق بمدينة فرشوط.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، بتمكن قوات الحماية المدنية من إخلاء عائلة كاملة تضم 4 أسر من داخل منزل نشب فيه حريق بالدور الأرضى دون أي خسائر في الأرواح أو أصابات .

وتبين من التحريات الأولية، أن حريق نشب في بضاعة مخزنة في مخزن بالطابق الأرضى والأول بالمنزل، وفرار السكان منها إلى الطوابق العلوية، وتمكنت فرق قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف، وقامت بإخلاء جميع المواطنين، إخماد الحريق.حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.