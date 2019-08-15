قتل ثلاثة جنود باكستانيين ومدنيين اثنين جراء إطلاق القوات الهندية النار عليهم في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ذلك النبأ العاجل، اليوم، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الباكستانية الجنرال آصف غفور - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" - إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة، مضيفا إن "التبادل المتقطع لإطلاق النار مستمر".

يذكر أن الهند أعلنت، الإثنين الماضي، إلغاء وضع الحكم الذاتي الممنوح للشطر الهندي من الإقليم وفقا لنصوص الدستور الهندي لتعيد أجواء التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد ولتطرح أسئلة حول تداعيات هذه الخطوة على مستقبل النزاع بين الجانبين حول السيادة على هذا الإقليم الذي تسكنه غالبية مسلمة، فيما وصفت باكستان هذا القرار بانه خطوة غير شرعية.