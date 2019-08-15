أشاد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، اليوم الخميس، بالخطوة "التاريخية" بإلغاء الحكم الذاتي في القسم، الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وذلك في كلمة قوية بمناسبة عيد الاستقلال الهندي.

وتفرض السلطات الهندية، إغلاقا على القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المقسم بينها وبين باكستان، منذ 4 أغسطس الجاري، حيث قيدت حرية الحركة وأغلقت شبكات الهاتف والإنترنت.

وبعد ذلك بيوم، قررت نيودلهي الغاء المادة 730 من الدستور الهندي الذي يمنح كشمير وضعاً خاصا، وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين لتصبح مناطق خاضعة للإدارة المركزية الهندية مباشرة.

وقال مودي (68 عاما) في كلمة من "الحصن الأحمر" في دلهي، الخميس، إن القرار كان من الخطوات "الرائدة"، التي قامت بها الإدارة التي أعيد انتخابها مؤخرا.

وأشاد بـ"التفكير الجديد" على أنه ضرورة بعد سبعة عقود من الاخفاق في ضمان التجانس في المنطقة، مضيفا: "نحن لا نؤمن بخلق المشاكل أو إطالتها وخلال أقل من 70 يوما من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي. وفي مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب هذه الخطوة".

وأشار مودي، إلى أن "جامو وكشمير ولاداخ ستصبحان مصدر الهام كبير لرحلة نمو ورخاء وتقدم وسلام الهند"، موضحا: "الترتيب القديم في جامو وكشمير ولاداخ شجع على الفساد والمحسوبية والظلم بالنسبة لحقوق المرأة والأطفال والمنبوذين والمجتمعات القبلية". وتابع المسؤول الهندي قائلا: "لقد أصبح لأحلامهم أجنحة جديدة".

من جانبها، أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى الغاء الخطوة الهندية، وطلبت رسميا من مجلس الأمن الدولي أمس الاول الثلاثاء عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات الهندية "غير القانونية".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي شبّه حكومة مودي بألمانيا النازية، أمس الأربعاء ان الوقت قد حان لتلقين دلهي درساً، واعدا "بالقتال حتى النهاية" ضد العدوان الهندي.