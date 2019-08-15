هاجم حيوان مفترس عدداً من الأهالى فى قرية «نوى»، التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، ليلة اليوم، حيث تمكن من عقر خمسة أشخاص، ما أثار حالة هلع بين الأهالى منعتهم من مغادرة منازلهم بعد المغرب، وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، قبل أن يتمكن شباب القرية من مطاردة الحيوان وقتله فى كمين.

وأكد شهود عيان، لـ«الوطن»، أنهم فوجئوا بشاب يصرخ مستغيثاً بالأهالى بعد تعرضه لهجوم من حيوان مفترس كبير الحجم وصفه بأنه «ذئب»، وعندما تجمع الأهالى لاذ الحيوان بالفرار وسط حقول الذرة، فطاردوه حتى منطقة «معدية الشيخ صبحى» بالقرية، وأثناء المطاردة، تمكن من عقر 4 آخرين. وطالب الأهالى الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملاتها للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحيوانات المفترسة، وبدأت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تنفيذ حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، للقضاء على الكلاب الضالة فى مختلف قرى المحافظة، خاصة فى مركزى الخانكة وشبين القناطر.

وقال رئيس مجلس مدينة الخانكة، غريب أحمد، إنه جرى الانتقال إلى محل الواقعة، بعد ورود شكوى من الأهالى بتعرضهم لهجوم ذئب مفترس، أسفر عن إصابة عدد منهم، مشيراً إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزى، وبعد تلقيهم المصل والعلاج اللازم، غادروا المستشفى، وأكد أنهم جميعاً حالاتهم مستقرة.

"بيطرية شبين" تحذر من ظهور سلالات جديدة نتيجة تزاوج الكلاب و"السلعوة"

وكانت لجنة بيطرية بالقليوبية حذرت فى وقت سابق من ظهور سلالات جديدة لحيوانات مفترسة، نتيجة تزاوج بين الكلاب الضالة وحيوان «السلعوة»، الذى ينتشر فى عدد من القرى، خاصة فى مناطق الظهير الصحراوى بالمحافظة.