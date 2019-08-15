لقي شخصان مصرعهما وأصيبت طفلة بكسور، جميعهم من عائلة واحدة، اليوم، صدمهم قطار ركاب على خط "الإسكندرية - القاهرة"، أثناء عبورهم شريط "السكة الحديد" بمنطقة طلعت حرب في كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، إخطارًا بوصول لمستشفى كفر الدوار العام: "أسماء صافى السيد" 28 عامًا، ربة منزل ومقيمة بأنطونيادس بكفر الدوار، وبرفقتها خالها "عاشور عبدالفتاح مرسى" 57 عامًا، وابنتها "شهد صابر عبدالمجيد" 11 عامًا.

انتقل الرائد أحمد حمدي، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين أثناء المرور من مكان غير مخصص لعبور المارة بمنطقة المراكبية صدمهما القطار رقم 122 ركاب القادم من الإسكندرية فى طريقه للقاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة الأول والثانى وإصابة الثالثة بكسور، وتم نقل جثث الضحايا لمستشفى كفر الدوار العام والمصابة لذات المستشفى.

تحرر محضر بالحادث وجارى العرض على النيابة العامة.