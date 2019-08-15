أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم، في بيان رسمي، عن حاجتها لـ 100 عامل بمهنة الجزارة، في شركة المراعي بمدينة الحائل بالمملكة العربية السعودية على أن تبدأ الوزارة في استقبال الطلبات يوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

شروط الوظيفة

تقديم ما يثبت الخبرة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن.

أن يكون السن من 25 إلى 40 سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

وذكر البيان أن المرتب يصل الى 2004 ريال سعودي، بالإضافة الى 400 ريال بدل طعام، أي ما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد العمل، وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأضافت أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.