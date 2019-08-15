وجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بمراجعة الأجهزة ومدى كفاءتها واحتياجها لأعمال صيانة من عدمه من خلال اللجنة الفنية المختصة، وسرعة مخاطبة الشركة المختصة بتركيب جهاز سباب "جهاز التننفس للأطفال" بحضانات مستشفى الضبعة المركزي، ودعم غرفة التعقيم المركزي بسخان وموتور رفع مياه مناسب لتشغيل الجهاز بطاقته.

كما وجه بمراجعة أعمال الصرف الصحي بالتنسيق مع مجلس مدينة الضبعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة تكليفات الأطباء خاصة توفيرهم بمستشفى الضبعة المركزي، وتوفير وحدات سكن لهم حسب الأعداد المطلوبة.

وتابع الغرابلي مع الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اليوم، توفير احتياجات ومطالب قطاع الصحة بالمحافظة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مع تقديم الدعم، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الزيارة الأخيرة لمستشفى الضبعة المركزي، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال طه، إنه سيتم الدفع بأطباء تكليف الأسبوع المقبل للعمل بمستشفى الضبعة وسد العجز في بعض التخصصات.

وطالب المحافظ بتدبير شراء جهاز أشعة مقطعية أعلى فى الشرائح لمستشفى مطروح العام بالتنسيق مع وزارة الصحة، وحصر أعداد جميع مرضى الأورام للتنسيق بشأن كشف المسح الذري بالإسكندرية وتيسير إجراءات استقبالهم والفحوصات اللازمة للتخفيف عنهم، ومراجعة موقف مرضى الفشل الكلوي ببراني، وتيسير إجراءات نقلهم إلى أقرب مستشفى بها وحدات للغسيل الكلوي، وإنهاء التنسيق مع مستشفى سيوة ونقطة الأسعاف هناك لنقل الحالات.