قال الدكتور يوسف العبد، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والأعلاف إلى القارة الأفريقية، إنه تمت إضافة مقترح جديد للمؤتمر يشمل التعاون وتبادل البعثات واستقبال الطلبة الأفارقة والوفود في بعثات للتعليم داخل كليات الطب البيطري بالجامعات المصرية بمنح مجانية، وذلك لدعم العلاقات المصرية الأفريقية وكذلك الدعم في إنشاء فروع للجامعات المصرية داخل الدول الأفريقية.

وأضاف العبد، في بيان للنقابة اليوم، أن الاقتراح يشمل أيضا تشكيل لجان فنية متخصصة متطوعة في كل مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإنشاء المزارع سواء الدواجن أو الأسماك بأحدث الأساليب ومصانع الأعلاف جميعها لعمل ورش عمل وزيارات إلى الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية وتدريب كوادر بتلك الدول وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر والاتحاد الأفريقي.