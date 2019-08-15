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أحمد عز:

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الحكومة السورية: سنواجه الاحتلال التركي لبلادنا بكل الوسائل المشروعة

الحكومة السورية: سنواجه الاحتلال التركي لبلادنا بكل الوسائل المشروعة

مفتي القدس لـ"الوطن": الاحتلال يسعى للعبث بالوضع التاريخي لـ"الأقصى"

مفتي القدس لـ"الوطن": الاحتلال يسعى للعبث بالوضع التاريخي لـ"الأقصى"

باب السلسلة.. شاهد على 7 قرون من تاريخ الأقصى من إعادة البناء للاحتلال

باب السلسلة.. شاهد على 7 قرون من تاريخ الأقصى من إعادة البناء للاحتلال

طالب السيسي بإطلاقها.. تعرف على البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار

طالب السيسي بإطلاقها.. تعرف على البوابة الحكومية لخريطة الاستثمار

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية

إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية

مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم في الدقهلية

مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم في الدقهلية

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