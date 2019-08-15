باب السلسلة.. شاهد على 7 قرون من تاريخ الأقصى من إعادة البناء للاحتلال

استشهد فلسطينيان وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إثر عملية طعن لضابط شرطة إسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطنين الفلسطينيين فيما لم تحدد إصابة ثالث.

ويعد باب السلسلة من أبواب المسجد الأقصى المفتوحة ويقع هذا الباب في الرواق الغربي للمسجد الأقصى المبارك، بين المدرسة الأشرفية شمالا، والمدرسة التنكزية جنوبا، أما الباب على يمينه فهو مغلق دائما واسمه باب السكينة.

وفي الجنوب يوجد باب مزدوج يضم بابين، أطلق على الشمالي منه باب السكينة، والجنوبي باب السلسلة وإن كان العامة من الناس يكتفون من الاسمين باسم باب السلسلة للاختصار ولكون باب السكينة دائم الإغلاق.

ويعود تاريخ إنشاء الباب الحالي بقسميه إلى القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي، ويضم نسيج الباب المعماري عناصر فرنجية وأيوبية، وأقيم هذا الباب فوق باب أقدم من الحالي.

ويقول مجير الدين الحنبلي عن البابين: "وباب السلسلة وباب السكينة وهما متحدان ومنهما يخرج الى الشارع الأعظم المعروف بخط سيدنا داوود عليه السلام -طريق السلسلة اليوم -وهما- يقصد بابي السلسلة والسكينة- أعمدة أبواب المسجد وغالب استطراف الناس إلى المسجد منهما لأنهما ينتهيان إلى معظم أسواق البلد وشوارعها، ويعرف باب السلسلة قديما بباب داوود عليه السلام"، حسب أرشيف المسجد الأقصى.

وباب السلسلة هو الباب الوحيد الذي يبقى مفتوحا في الليل ليستخدمه أفراد شرطة الاحتلال خصوصا بعد إغلاق الأقصى فكما هو معروف أن الاعتكاف والقيام داخل المسجد ممنوع منذ الإنتفاضة الأولى عام 1987 ويستخدم أفراد شرطة الإحتلال الباب للتنقل بين مخفرهم على ساحات قبة الصخرة ومخفر المدرسة التنكزية "التي بناها الناصر واحتلها الصهاينة وجعلوها مخفرا للشرطة" المجاور للباب من الخارج .