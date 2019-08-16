"بسبب كيف ليلة العيد".. شاب يقتل والدته بالإسكندرية يوم الوقفة

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، في كشف غموض واقعة مقتل سيدة في العقد الخامس من العمر، عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة محل سكنها، بدائرة المنشية، حيث تبين أن مرتكب الواقعة نجلها لرفضها إعطاءه مالا لشراء مواد مخدرة.

كان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد ببلاغ مقدم من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بأحد العقارات، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعي "س. ع"، 54 عامًا، مقتولة بأحد غرف الشقة سكنها.

وأمر الجندي بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لضبط مرتكب الواقعة، حيث أسفرت التحريات بأن نجلها هو مرتكب الواقعة لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا لشراء المواد المخدرة، وأن الجريمة وقعت يوم وقفة عيد الأضحي، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطه بأحد الكمائن المعدة لذلك بدائرة القسم، وبمواجهة إعترف بارتكاب الواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنشية، وأمرت بنقل الجثة إلي مشرحة كوم الدكة "تم النقل"، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.