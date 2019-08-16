تمكن الجيش السوري، مساء الخميس، من إسقاط صاروخ معاد في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري في الجيش السوري أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخا معاديا، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدميره في سماء مصياف في ريف حماة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 من ليل الخميس الواقع في 15 أغسطس".

وذكر أن الهدف المعادي كان قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه، فيما لم تذكر الوكالة الحكومية من يقف وراء إطلاق الصاروخ.