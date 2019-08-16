"زوج أم بدرجة سفاح".. قتل نجل زوجته وأصاب شقيقه بعدة طعنات في الإسكندرية

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد، وأصيب شقيقه بجروح، اليوم، على يد زوج والدتهما، إثر مشادة كلامية حدثت بينهم، في الإسكندرية.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بقتل طالب واإصابة شقيقه بجروح قطعية علي يد زوج والدتهم، بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة الطالب "إ. م. ج"، 11 عامًا، مصاب بعده طعنات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلي إصابة شقيقه "ع. م. ح"، 17 عامًا، طالب، بعده إصابات متفرقة، وجري نقلة للمستشفى لإسعافة وتلقي العلاج اللازم.

أمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، وأسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ص. م. ط"، زوج والدة المجني عليهما، وقاما بإرتكاب الواقعة بسلاح أبيض "سكين"، وذلك بسبب مشادة كلامية حدثت بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة، أعد له عدة كمائن في نطاق الدائرة وتم ضبطة، وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 19152 لسنة 2019 جنح قسم شرطة المنتزة ثالث، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما قرر نيابة المنتزه ثالث، حبس المتهم "ص. م. ط"، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.