تمكن ضباط إدارة مرور السويس من ضبط سيارة ملاكي تحمل ألواحا معدنية "مزورة"، وضبط قائدة السيارة وبحوزته رخص قيادة يدعي من خلالها أنه مستشار.

وفي كمين أمني، أوقف ضباط مباحث مرور السويس بقيادة المقدم محمد ماهر رئيس مباحث مرور السويس، والنقيب محمد عزب والرائد أحمد إسماعيل بتوقيف سيارة ماركة BMW تحمل ألواحا معدنية مدون عليها هيئة قضائية، وبفحصها تبين أنها "مزورة".

وبفحص قائد السيرة الذي ادعى أنه يعمل في هيئة قضائية، تبين انتحاله للصفة، وأن المستندات الموجودة بحوزته مزورة، ولا يعمل بأي هيئة قضائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على السيارة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.