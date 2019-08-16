أعلنت شركة كهرباء الغربية، قطع التيار، غدا السبت، عن 3 مناطق بمدينة كفر الزيات، و8 قرى وعزب مجاورة، لمدة ساعتين، لإجراء عمليات الصيانة.

وقالت المهندسة أماني هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، إنه سيتم فصل التيار عن محطة محولات شرق كفر الزيات، من 6 - 8 صباحا، وذلك لعمل الصيانة والنظافة الدورية.

وأوضحت، في بيان، مناطق فصل التيار، والتي تتضمن "جزء من قرية الدلجمون، منطقة السريع من كوبرى الدلجمون حتى كوبرى المعاهدة، قرى كفريعقوب، بلشاي، قصر نصر الدين، أبو الغر، ديما، كفر الشوربجي، أكوا الحصة، العزب المجاورة والتابعة لها".