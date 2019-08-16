تقدم الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بالشكر إلى الشعب المصري على ما قدمه في مشروع صكوك الأضاحي، وهو ما يعبر عن ثقته في الوزارة ومؤسسات الدولة.

ولفت "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية الغرياني، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC" إلى أن هناك ما يقرب من 85 مليون جنيه حتى الآن جرى رصدها، ومن المقرر الإعلان يوم الأحد عن الأرقام النهائية التي جرى تحقيقها.

وأضاف أن مشروع صكوك الأضاحي في تفاعل وتنامي، بفضل الثقة التي يمنحها الشعب المصري لوزارة الأوقاف.

وتابع أن اليوم سيبدأ التوزيع من مسجد ابن عطاء الله السكندري، بعدما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة ويقوم بنفسه بالتوزيع، متابعا: "القاهرة كان لها نصيب الأسد في هذه المسألة ولكن المناطق البعيدة والحدودية لها الأولوية لوصول صكوك الأضاحي لها"، موضحا أن هناك قوافل دعوية للمناطق النائية البعيدة تعمل منذ زمن بعيد، حيث تذهب القافلة كل أسبوع لتعطي دروسا يوم الخميس ثم تقضي يوم الجمعة وتلقي خطبة الجمعة، وخصوصا أن مطروح والبحر الأحمر ليس بهما فروع للأزهر الشريف.