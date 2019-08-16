تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا السبت، تسيير أولى رحلاتها من المدينة المنورة لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، عقب أداء مناسك الحج لهذا العام، وسط استعدادات مكثفة للبعثة الخاصة بها بالأراضي المقدسة لتسهيل إجراءات عودة الحجاج.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، نحو 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاجا هذا العام.

وتوفر مصر للطيران بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي علي كل متن كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية، تسهيلا لإجراءات العودة.

تجدر الإشارة، إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام عبر مطار جدة 14 أغسطس الجاري، بالإضافة إلى نقل حجاج الحج السريع والترانزيت.يذكر أن الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح اشرف حافظ، ستستقبل على مدار اليوم الجمعة 14 رحلة جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران من المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

ومن المقرر نقل أكثر من 70 ألف حاج علي متن 424 رحلة جوية، من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة و 200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة.

وجدير بالذكر أنه في إطار التسهيلات التي توفرها مصر للطيران لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة، حيث جرى توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

كانت الشركة الوطنية طالبت الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات، والاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة.

ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها كما اكدت مصر للطيران على الحجاج ضرورة الإلتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم.

كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.

وناشدت الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفي مصرللطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة، لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.