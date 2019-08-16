وزيرة الخارجية الكندية تدعو لتبني قضية المحتجزين في الصين

دعت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، أمس الخميس، جميع المسؤولين الكنديين إلى تبني قضية المحتجزين الكنديين في الصين ومناقشة هذا الأمر مع نظرائهم الصينيين، وقالت للصحفيين في "نوفا سكوتشيا"، إنه يتعين على المسؤولين الحكوميين أن يتحدثوا عن احتجاز المواطنين الكنديين عند لقائهم مع نظرائهم الصينيين.

وأضافت فريلاند، "أعتقد أن هذه مسؤولية يجب على جميع المسؤولين الكنديين أن يشعروا بها ، وعلينا التأكد من أن الصين تعلم أننا نضع هؤلاء الكنديين في قلوبنا وأننا ندافع عنهم".

وجاءت تصريحات فريلاند في نوفا سكوتشيا، حيث تم انتقاد رئيس وزراء المقاطعة، ستيفن ماكنيل، بسبب سفره إلى الصين في الأشهر الأخيرة وعقد اجتماعات مع سفير البلاد في كندا دون إثارة قضية المعتقلين،وصرح ماكنيل للصحفيين بأنه من الأفضل الحفاظ على الحوار ومحاولة بناء العلاقات مع الصين. واعتقلت الحكومة الصينية الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كوفريج، ورجل الأعمال مايكل سبافور، في شهر ديسمبر الماضي، حيث اتهمتهما بانتهاك الأمن القومي للبلاد. وجاء اعتقالهما بعد اعتقال الحكومة الكندية المسؤولة التنفيذية لشركة هاواواي الصينية، منج وان تشو، في فانكوفر بناء على طلب أمريكي بتسليمها