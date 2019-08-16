قالت مصادر حكومية يابانية، اليوم الجمعة، إن اليابان عرضت على الولايات المتحدة توفير تقنيتها في مجال الإنسان الآلي، لاستخدامها في تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم والمنشآت النووية في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن هذه المصادر قولها إنه مع توجه اليابان إلى تقنية الإنسان الآلي والتحكم فيه عن بُعد، تمكنت طوكيو من تطوير هذه التقنية لتفكيك مفاعلات محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، بعد كارثة انصهار قلب ثلاثة مفاعلات عام 2011، وتعتقد اليابان بأنه يمكن استخدام نفس التقنية في كوريا الشمالية.

ويعد هذا العرض جزءا من جهود اليابان لتقديم مساهماتها في محادثات نزع السلاح النووي، وسط مخاوف حيال إقصاء طوكيو خارج الحلبة مع تكثيف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لجهودهما الدبلوماسية، وقد أبلغت طوكيو واشنطن بالفعل بأنها ستتحمل جزءا من تكاليف أي عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآت كوريا الشمالية، وإرسال خبراء نوويين يابانيين، فيما أفادت المصادر الحكومية اليابانية بأن طوكيو مستعدة لتقديم "أي دعم"، بما في ذلك المساعدة التقنية.

يذكر أن الخبراء يحتاجون لاستخدام هذه التقنية في وقف تشغيل منشأة نووية إلى فحص الهيكل الداخلي والتحقق من مستويات الإشعاع في المنشأة، ولذلك تعد موافقة بيونج يانج على مثل هذه التفتيش الموقعي أمرا ضروريا.