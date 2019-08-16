أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، صباح اليوم الجمعة، أن 86 ألف طالب من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف السيد عطا، أن موقع التنسيق مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 أغسطس.

وأشار إلى أن التحويلات في حدود النسبة المقررة (10%)، وأنها ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي كالتالي:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5- عدم وجود تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

وأشار المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إلى أنه بالنسبة للكليات التي يشترط فيها اجتياز القدرات، لا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة.

وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية (الخاصة والمتوسطة)، أكد السيد عطا، أنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة، بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، كما لا توجد تحويلات ورقية.