نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 23 32

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 28 39

سوهاج 28 40

قنا 28 42

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة 28 43

الرياض 25 42

المنامة 32 38

أبو ظبي 33 40

الدوحة 31 42

الكويت 29 46

دمشق 18 37

بيروت 27 31

عمان 18 31

القدس 20 29

غزة 25 31

بغداد 26 42