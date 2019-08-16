تستأنف صباح غد السبت، معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس أعمالها، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتستقبل المعامل الطلاب الراغبين، في إجراء التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام ثلاث سنوات، ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق( بمجموع 60 %فأكثر و دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بمجموع 75 % فأكثر).

كما سيجرى استقبال الطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلومات المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، ونظائرها دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة ( دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي دبلوم المدارس المتقدمة) التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق (نظام الخمس سنوات) بمجموع 60 % فأكثر، بالنسبة لدبلوم السلزيان الدون بوسكو، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل مركز التكنولوجيا المتميز.

وفيما يخص دبلوم المعاهد الفنية للتمريض، شعبة تمريض التابعة للجامعات، فتقبل الحاصلين على مجموع 75% فأكثر.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التنسيق الإلكتروني الشهادات الفنية، حتى 31 من أغسطس الجاري.

كما تستأنف أعمال التحويلات لتقليل الاغتراب، وفقا لما هو معلن من قواعد وشروط.