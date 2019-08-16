تسبب ارتداء أحد الحجاج قميص اللاعب محمد صلاح، الذي يلعب به للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، أثناء الطواف بالكعبة موجة من الجدل والاستنكارعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رضا محمد أبوصالح، أحد أبناء محافظة الدقهلية، إن الذي ارتدى قميص منتخب مصر، ويحمل رقم 10 للاعب محمد صلاح هو ابني ممدوح وكان ذلك يوم 13 من ذي الحجة 1440 أي بعد الانتهاء من مناسك الحج والتحلل من الإحرام وذلك أثناء طواف الوداع، ولا يوجد أي مخالفة شرعية في ارتداء القميص.

وأضاف أبوصالح لـ "الوطن" أننا تحللنا من الإحرام في أول أيام العيد، وارتدينا الملابس العادية، ولأننا مقيمين في مدينة جدة، يجب علينا طواف الوداع، وأثناء ذلك صوره أحد المواطنين من ظهره، وجميع الحجاج حوله بالملابس العادية وليس بملابس الإحرام، فالجميع قد تحلل.

وأشار إلى أننا بعد المبيت في منى، مشينا مع الحجاج المتأخرين وذهبنا في المغرب لطواف الوداع، وجدنا صحن الكعبة ممتلئ بالحجاج والسطح مغلق، فصعدنا للدور الثاني وطوفنا معا وكنت أسبقه بخطوات مرتديا قميص أيضا.

وأكد أننا لم نرتكب أي مخالفة شرعية كما يروج البعض، فتحية المسجد الحرام الطواف، بخلاف أي مسجد أخر فتحيته بصلاة ركعتين، وأنا سبق لي وأن أديت مناسك الحج 13 مرة، وأعرفها جيدا، ولكن البعض يريد أن يجعلها قضية.

وذكر أبو صالح أنه بعد الوقوف بعرفات والعقبة الكبرى والحلق كان التحلل الأصغر، وقضى هو ونجله أيام 11 و 12 و 13 بالملابس العادية حتى كان طواف الوداع والذي التقطت فيه الصور.