الرئيس التونسي المؤقت: نواصل الجهود لدفع العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس الجمهورية التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، واستعرض اللقاء، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية.

وأكد رئيس الجمهورية التونسي أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.

وتناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسي في الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية بأفريقيا الذي سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.