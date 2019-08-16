قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام القومي، التابع لجامعة القاهرة، إن المعهد سيبدأ، غدا، في استقبال المرضى طبيعيا مثل ما كان عليه قبل الحادث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح وتجديد كل الأجزاء المتضررة من المبنى الشمالي للمعهد، والتي تضررت بسبب الانفجار الذي شهده محيط المعهد الأحد الماضي.

ويضم المبنى الشمالي، عدة غرف لحجز المرضى، وعيادات لأخذ جرعات الكيماوي، وغرف عمليات، ومكاتب إدارية.

وأضاف عميد "القومي للأورام"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن غرف العلميات ستبدا أيضا في استقبال المرضى المحدد لهم إجراء عمليات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من غرف 2 و3 و4 المخصصة للعمليات، لافتا إلى أنه جارٍ الانتهاء من صيانة التكييف بغرفة 5 بأقصى موعد لها نهاية الخميس المقبل.

وأوضح أن شركة المقاولون العرب عملت بشكل سريع للغاية للانتهاء من الإصلاح والتجديد بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم الانتهاء من تجديد نحو 4 أدوار من المعهد، ومن المُقرر أن يبدأ هذا المبنى في استقبال المرضى بشكل طبيعي مثلما كان قبل الحادث السبت المقبل.

وقال "أبو القاسم" إن كل الخدمات الطبية التي يقدمها المعهد للمرضى ما زالت مستمرة، وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن أعمال الإصلاح والترميم لم تتوقف في المعهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.