تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمياط، اليوم، من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو وسلاح ناري.

وضبط رجال المباحث المدعو "مصطفى.ي .إ" وشهرته صاصا، 35 عام، عاطل، ومقيم بقرية الشعراء دائرة مركز دمياط، والمسجل جنائياً تحت رقم 508 فئة ب في مجال فرض السيطرة، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10273 جنايات مركز دمياط لسنة 2019 "مخدرات" وبحوزته 5 لفافات تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالى 12.5 كيلو جرام وكذلك سلاح نارى عبارة عن ( مسدس ) عيار 9 مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي قدره 1400 جنيه وذلك حال تواجده بذات الناحية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجاروالمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13827 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2019 .