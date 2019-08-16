أشعل 4 أشخاص النار فى محامٍ بمركز أبوكبير بالشرقية، اليوم، عندما حاول منعهم من الاعتداء على جاره، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ههيا للحروق، وتبين إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وكان مأمور مركز شرطة أبوكبير تلقى بلاغاً بتعرض ناجى عثمان، 45 سنة، محامٍ، للحرق، بعدما سكب عليه 4 أشخاص كمية من البنزين، وأشعلوا النار فيه، لمنعه من محاولة التصدى لهم أثناء هجومهم على منزل جاره لوجود خلافات معه.

وفور تلقى البلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أبوكبير إلى موقع الحادث.

وقال أحمد قاسم، جار المحامى، لـ«الوطن»، إن صاحب شركة أدوية بيطرية وشقيقه وزوجتيهما حاولوا الاعتداء عليه، وإشعال النار فى منزله، إلا أن المحامى تدخل للدفاع عنه، فأشعلوا النار فيه.

مريم ناجى، ابنة المحامى، روت، لـ«الوطن»، تفاصيل الواقعة، بقولها: «فوجئنا بعدد من البلطجية يحاولون الاعتداء على منزل جارنا، وإشعال النار فيه، فتصدى لهم والدى، لكنهم قالوا له (ابعد مش عاوزين نؤذيك)، ثم وجهوا له الشتائم».

وأضافت أن والدها أصر على موقفه، وتمسك بالدفاع عن جاره، ما دفع إحدى السيدات إلى إلقاء كمية من البنزين عليه، قبل أن يشعلوا النار فى جسده، موضحة أن السيدة قالت لوالدى بعدها: «اولع عشان متعملش راجل بعد كده وتنقذ حد». وأشارت الابنة إلى هروب الجناة بعد إشعال النار فى والدها، وهم يشهرون السلاح فى وجه الجيران، لمنعهم من الاقتراب، لافتة إلى أن أطباء مستشفى ههيا للحروق قرروا إجراء 4 عمليات جراحية للمصاب.