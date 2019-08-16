اعتبر النجم أحمد عز هجوم وسائل الإعلام الإسرائيلية على فيلم "الممر"، الذي يعرض في السينمات حاليا، انعكاساً لنجاح الفيلم و"ملامسته لشيء ما هناك"، بحسب قوله.

وقال عز، لـ "الوطن"، إن مجموعة عمل فيلم "الممر" قدمت عملاً فنياً يستند على حرية الرأي والتعبير، مضيفاً: "أن يكون الممر محل اهتمام من الصحافة الإسرائيلية والكنيست فهذا نجاح".

وتابع عز: "نحن نعيش في مرحلة سلام حالياً، وأتمنى استمرار السلام لبشاعة الحروب بشكل عام، ولكن إذا تحدثت عن أنفسنا، فنحن لا نريد شيئاً من أحد أو مهاجمة الغير، إلا أن الأجيال المقبلة لابد أن تدرك أن أجدادهم وآبائهم ضحوا من أجل هذا الوطن، وأن دمائهم الطاهرة هي سبب معيشتنا حالياً في أجواء آمنة".

ويشارك في بطولة فيلم "الممر" هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.