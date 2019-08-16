تواصل جامعة الزقازيق تنفيذ برنامج تطويرقرية تل روزن، وأعلنت، اليوم، عن فعاليات الأسبوع التاسع من هذا البرنامج الذي تنفذه الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القري الأكثر احتياجا بما يعكس دور الجامعات كقاطرات للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وقال د. سليم صالح مسؤول الاتصال، إن برنامج تطوير القرية يسير علي قدم وساق وبوتيرة سريعة برعاية د.ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبإشراف مباشر من د.عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأضاف أن البرنامج يبدأ يوم الأحد 18 أغسطس 2019 بندوة توعية عن كيفية الوقاية من الأمراض تعقدها كلية التمريض ودورة تدريبية تنظمها كلية الحاسبات والمعلومات عن صيانة الحاسب، وتواصل كلية الزراعة أعمال التشجير في الحديقة رقم 2 .وتتوالى الفعاليات ما بين قافلة بيطرية وورش تدريبية وأنشطة رياضية وتثقيفيةوغيرها من الأنشطة التي تنفذ تباعا .