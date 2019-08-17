استخراج سلك معدني من عين بائع متجول ضمن منظومة التأمين الشامل ببورسعيد

تمكن فريق طبي بمستشفي الرمد التخصصي في بورسعيد، من استخراج سلك معدني من داخل مواطن من أبناء المحافظة "بائع متجول"، الذين يتمتعون بالخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتعرض أحد المواطنين بمدينة بور فؤاد بإصابة خطيرة بالعين تسببت في حدوث نزيف، وكانت العين كاملة مهددة بالضياع، وفور وصول المريض لمستشفي الرمد التخصصي التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، قام فريق طبي محترف بفحص العين بأحدث أجهزة الفحص التي تشهدها مستشفيات بورسعيد لأول مرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتبين أن المريض يعاني من استقرار جسم معدني عبارة عن سلك طويل داخل العين، ويحتاج لجراحة دقيقة وسريعة.

علي الفور تم تجهيز طاقم الأطباء وإعداد غرفة الجراحة، وتمكن الأطباء من إجراء الجراحة بنجاح، وتوقف النزيف واستخرجوا السلك.

يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي في شهرها الثاني، وتستهدف الدولة من خلالها تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة لأبناء بورسعيد.