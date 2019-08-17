طقس اليوم السبت 17 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الروؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 23 31

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 25 37

السويس 26 37

العريش 23 32

شرم الشيخ 28 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 36

الفيوم 26 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 28 39

سوهاج 28 40

قنا 28 42

الأقصر 29 44

أسوان 30 44

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 45

المدينة 28 43

القدس 20 29

الرياض 25 42

المنامة 32 38

أبو ظبي 33 40

الكويت 29 46

دمشق 18 37

بيروت 27 31

عمان 18 31

غزة 25 31

بغداد 26 42