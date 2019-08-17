أخبار متفوتكش.. الزمالك يفوز بسباعية وإغلاق مطعم سوري في الإسكندرية

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

طلاء العقارات بـ«البيج» شرط التصالح في مخالفات البناء

الالتزام بطلاء العقارات باللون البيج بدرجاته شرط أساسى للتصالح فى مخالفات البناء».. هذا ما أكده اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى اجتماعه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، اليوم ، لبحث آخر مستجدات استقبال الوحدات المحلية بالمحافظة طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

بالفيديو.. "مش عارفة أعيش في شقتي".. سيدة الإسكندرية تتحدث لـ"الوطن" بعد إغلاق المطعم السوري

استنكرت الحاجة سعيدة شومان، صاحبة واقعة "المطعم السوري"، الطريقة المسيئة التي تعامل بها صاحب هذا المطعم معها ومع بناتها، مؤكدة أنه رماها ببعض الألفاظ البذيئة والمهينة لها ولبناتها، وقالت إن أسرتها تعاني من وجود هذا المطعم أسفل شقتها، وغابت فرحة عيد الأضحى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة الصادرة من أجهزة المطعم مثل الفرن والثلاجة، معربة عن سعادتها بقرار إغلاقه.

انتهاء ترميم معهد الأورام من آثار الانفجار.. واستقبال المرضى اليوم

قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام القومي، التابع لجامعة القاهرة، إن المعهد سيبدأ، اليوم، في استقبال المرضى طبيعيا مثل ما كان عليه قبل الحادث، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح وتجديد كل الأجزاء المتضررة من المبنى الشمالي للمعهد، والتي تضررت بسبب الانفجار الذي شهده محيط المعهد الأحد الماضي.

"جثتان على جسر ترعة الجيزاوية".. القصة الكاملة لذبح موظف ابنتيه لشكه في سلوكهما

ارتكب موظف على المعاش جريمة قتل بشعة في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة الحوامدية، حيث ذبح ابنتيه بعد شكه في سلوكهما.

شباب "الإخوان" يطالبون الجماعة بالاعتذار لمصر: القيادات تصدر شعارات زائفة

يواصل تنظيم جماعة "الإخوان" الإرهابية الانهيار الداخلي، بعد أن وقع 1350 عنصرا من شباب التنظيم على رسالة، من داخل السجون، طالبوا فيها القيادات بالكف عن العداء للدولة المصرية والرجوع للوراء والاعتذار، كما ترجى الشباب الدولة المصرية الإفراج عنهم، فيما أكد عدد من السياسيين، أن مطالبة شباب جماعة "الإخوان" لا تكفي، وأنه يجب مراجعة الأفكار والمواقف الإرهابية التي تتبناها.

"البحوث الفلكية": 31 أغسطس الجاري.. غرة شهر محرم في مصر والدول العربية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس اليوم المعروف بـ"يوم الرؤية".

سوزان مبارك تخضع لعملية جراحية

قال حسن الغندور، أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، إن سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك، أجرت عملية جراحية في الظهر، مشيرًا إلى تحسن حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

بعد استغاثة سيدة الإسكندرية.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمطعم السوري

ضبطت شرطة التموين والتجارة والمرافق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، 30 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم سوري بمنطقة العصافرة، أثار أزمة كبيرة على الـ"سوشيال ميديا" مؤخرا.

الأمطار تتساقط في أسوان رغم "حر أغسطس".. البركة في "منخفض السودان"

في واقعة فريدة حيث سقوط الأمطار في شهر أغسطس الحار، الأمر الذي شهدته محافظة أسوان، على عدة مناطق بالمحافظة في مقدمتها مدينة أسوان ومركز دراو، مما جعل المدينة ترفع حالة الطوارئ تحسبا لزيادة قوة الأمطار التي وصلت إلى الدرجة المتوسطة في بعض الأماكن.

خاص الزمالك ينهي اتفاقه مع ميتشو.. والمدرب يصل خلال 48 ساعة

تواصل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي من أجل وضع الرتوش النهائية معه لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

فيديو.. الزمالك يسحق ديكاداها بسباعية في ضربة البداية الأفريقية

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.