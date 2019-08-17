أعلنت الشرطة النروجية، أمس الجمعة، أن الشاب الذي يشتبه بقتله أخته غير الشقيقة وفتح النار على مصلين داخل مسجد في ضواحي أوسلو خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية اعترف خلال استجوابه بارتكابه هاتين الجريمتين، دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي، وأوقف النروجي فيليب مانهاوس البالغ 21 عاما الاثنين الماضي، للاشتباه بارتكابه "عملا إرهابيا" و"جريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته.

وقال المسؤول في "شرطة أوسلو"، بال-فرديريك هيورت، في بيان، إن "المتهم اعترف بالوقائع لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات" خلال استجوابه أمس الجمعة.

ومانهاوس متهم بقتله أخته غير الشقيقة يوهان زانججيا ايهلي-هانسن (17 عاما) قبل التوجه الى "مسجد النور" في إحدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله، حيث أصيب ثلاثة مصلين إصابات طفيفة، ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع أشخاص في المسجد تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

ويأتي الحادث وسط ارتفاع منسوب اعتداءات اتباع سيادة العرق الابيض في العالم، بما في ذلك مجزرة ال باسو مؤخرا في الولايات المتحدة، وشهدت النرويج أسوأ الاعتداءات في تاريخها من قبل يميني متطرف في يوليو 2011، عندما قتل إنديرس بيرينج بريفيك الذي قال إنه يخشى "اجتياحا مسلما" 77 شخصا بتفجير شاحنة أمام مكاتب حكومية في أوسلو ثم إطلاقه النار على مخيم شبابي لحزب العمال في جزيرة أوتويا.